A fuoco il diving dell’assessore 

Sabato sera ignoti hanno varcato l’ingresso del suo diving nella marina di Barì. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili del raid avrebbero posizionato diavolina sotto una canoa in vetroresina che ha subito preso fuoco. Un uomo che transitava in via della Torre si è accorto di quanto stesse accadendo all’interno del locale e si è adoperato per domare le fiamme. Poi ha avvertito la proprietaria che a sua volta ha chiamato i carabinieri denunciando il fatto.

Un’intimidazione contro un amministratore comunale scuote Bari Sardo. Il clima dell’ultima settimana che precede l’appuntamento elettorale si fa rovente: l’assessore al Turismo, Fabiana Casu, 47 anni, ricandidata con la lista del sindaco uscente, Ivan Mameli, è stata vittima di un attentato incendiario.

Il raid

Lo sconcerto

Fabiana Casu è stata eletta nel 2017 nella lista L’Alternativ@ guidata da Ivan Mameli. La donna è titolare di quattro deleghe assessoriali: Turismo, Protezione Civile, Ambiente e Territorio. Non sa darsi una spiegazione sull’attentato: «Non mi capacito dell’accaduto anche perché non ho mai subito minacce». Il movente resta misterioso e sarà cura dei carabinieri della compagnia di Lanusei far luce sull’accaduto. L’amministratore vittima dell’attentato allontana comunque l’accostamento dei fatti alla sua attività politica: «Non voglio pensare a questo».

