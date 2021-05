A fuoco i camion dei rifiuti 

Raid incendiario contro l’impresa che si occupa della gestione dei rifiuti a Tertenia. A fuoco quattro mezzi di proprietà della Teknoservice Italia, società con sede a Piossasco, un colosso del settore con interessi economici anche in altri centri dell’Ogliastra. I mezzi erano parcheggiati nel deposito della zona industriale di San Pietro, alla periferia del paese. Da un primo bilancio si stimano danni per centinaia di migliaia di euro. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Jerzu. Fisiologici i disagi per i servizi della raccolta differenziata attuati dal personale di Teknoservice che oggi potrebbero subire una sospensione.

Mezzi in fiamme

L’allarme è scattato poco prima delle 22. I mezzi dell’impresa erano in sosta nel piazzale dell’area industriale. Quando alcuni automobilisti in transito all’altezza del deposito hanno visto le fiamme alte e la colonna di fumo sollevarsi, non hanno esitato a chiedere l’intervento dei Vigili del fuoco. Le squadre del 115 in servizio al distaccamento di Lanusei si sono messe in moto in tempo zero. Una volta arrivati sul posto, i pompieri hanno trovato un inferno di fuoco e non hanno potuto far altro che domare le fiamme e avviare le operazioni di bonifica. L’intervento si è protratto per un’ora e mezza. In zona industriale è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri che ha eseguito i rilievi di legge e raccolto le prime testimonianze.

Le indagini

La pista sembra quella del blitz mirato e l’origine del rogo dolosa. Nel 2015 la Teknoservice aveva partecipato alla gara d’appalto del servizio di raccolta rifiuti indetta dal Comune di Tertenia. Per presunte irregolarità nella procedura di aggiudicazione, i legali della ditta avevano presentato ricorso al Tar. La Teknoservice si era classificata seconda nella gara e con l’impugnazione dei risultati di gara chiese l’annullamento della relativa graduatoria con la quale l’ente aveva aggiudicato l’appalto di 709mila euro alla cooperativa "La Luna”. Gli avvocati di Teknoservice avevano contestato gli atti dell’appalto, compresa la valutazione dell’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario. Un anno dopo “La Luna” era stata allontanata per gravi inadempienze contrattuali.

