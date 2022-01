A fuoco facciata e infissi 

I vandali hanno dato fuoco a un edificio comunale. Una settimana fa era rientrato nei fondi per la rigenerazione urbana. Tra i 20 milioni del Governo destinati a Nuoro per la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici di residenza pubblica, centomila euro erano per la creazione dell’Officina municipale nell’ex sede del centro per l’impiego di via Ballero. Spazio dove lavoratori e lavoratrici si possono recare ad esempio per lo smart working o attivare relazioni con altri lavoratori. Ma per riconvertire quello spazio comunale, ancora nuovo di zecca, e lasciato incustodito dall’ottobre del 2018, ora ci vorranno molti più soldi. Perché il locale inutilizzato dal Comune è stato bruciato dai vandali, che venerdì scorso hanno dato fuoco. Le fiamme in piena mattina hanno devastato l’ala che affaccia sul monte Ortobene.

Il raid

Lo stabile era praticamente nuovo di zecca, ristrutturato dall’amministrazione comunale: che sino all’ottobre del 2018 aveva ospitato gli uffici provinciali dell’impiego, trasferirtisi ora in viale Del lavoro, nell’ex sede dei vigili del fuoco. Da allora è diventato uno dei tanti locali comunali rimasto inutilizzato, con le porte sbarrate. Ma non per i vandali. L’allarme è scattato di mattina, quando i residenti hanno visto alzarsi un colonna di fumo. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento un principio di incendio. Un nuovo allarme si è ripetuto nel pomeriggio: ancora fiamme e pompieri in azione. All’esterno di quell’edificio moderno rimangono pannelli della facciata anneriti e sciolti dal calore. Vetrate rotte, infissi danneggiati, avvolgibili sciolte e muri anneriti. Nessuna vigilanza, per i vandali è stato un gioco da ragazzi entrare e devastare quello che c’era.

Scempio annunciato

I teppisti hanno scelto con cura il posto dove accedere, passando dalla parte posteriore del locale. Infilandosi in una strada laterale, dove c’è il rudere dell’ex Dazietto che li ha protetti da occhi indiscreti mentre scavalcavano la recinzione. I danni sono nell’ordine di decine di migliaia di euro. «I ragazzini - raccontano alcuni residenti del quartiere - venivano qua ogni giorno. Forse hanno acceso qualche fuocherello per scaldarsi». All’esterno per rendere più facile l’accesso una delle sedie dell’arredo, di tessuto verde ed imbottita, è posizionata in modo da fare da scaletta. Dall’esterno i danni appaiono gravi, con il nastro bianco e rosso lasciato dopo l’intervento dei vigili del fuoco che delimita l’area. Uno sfregio alla cosa pubblica, lasciata in mano ai vandali.