A Dorgali il pontile conteso 

La Regione ha assegnato ieri mattina la gestione del pontile di Cala Luna al comune di Dorgali. Stavolta in via definitiva, dopo l’assegnazione provvisoria datata 31 marzo e fortemente contestata dalla “Marina di Baunei”, società che gestisce il porto di Santa Maria Navarrese, arrivata seconda in graduatoria dietro il comune dorgalese. L’assegnazione definitiva era attesa da entrambi i contendenti e la determinazione prodotta ieri mattina dall’assessorato agli Enti locali è certamente destinata a fare rumore, vista l’annosa questione che ogni estate anima le cronache balneari quando si parla di Cala Luna, dove Baunei e Dorgali confinano dal 1849 e litigano dagli anni Ottanta, da quando l’arenile conteso è diventato meta di migliaia di turisti.

La protesta

La “Marina di Baunei” aveva subito contestato l’assegnazione al comune di Dorgali, sostenendo la mancanza «dei requisiti richiesti dal bando». La determina prodotta ieri dalla Regione riferisce che il comune di Dorgali, interpellato in tal senso ha fornito una nota «con la quale fornisce riscontro a quanto richiesto» evidenziando che «l’articolo 42 dello statuto comunale “Servizi pubblici comunali” esplicita che il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e che i servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge». In virtù dell’assegnazione definitiva si apre ora la seconda fase, che prevede la cosiddetta “autorizzazione all’anticipata occupazione”, già richiesta dal comune di Dorgali a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, «al fine di predisporre le opere di messa in sicurezza – si legge nella determina regionale - e per le attività di rilievo indispensabili per la successiva progettazione esecutiva».

La terza fase

Molto probabilmente già domani si aprirà la terza fase dell’eterna diatriba, fatta di ricorsi e controricorsi, come da tradizione, negli ultimi anni, ogni volta che i due comuni confinanti si sono trovato in disaccordo sulla linea da seguire riguardo la gestione della spiaggia e del pontile. Il comune di Baunei negli anni scorsi ha sempre fatto presente che la porzione rocciosa su cui insiste l’attuale pontile fa parte del territorio comunale di sua pertinenza. La Regione da parte sua, ritiene invece pienamente legittimo, sulla base della normativa vigente, il bando che ha portato al comune di Dorgali la «concessione demaniale marittima finalizzata alla ristrutturazione, gestione e manutenzione del pontile ubicato in località Cala Luna, e delle relative aree di pertinenza da destinare a punto di ormeggio, imbarco/sbarco di passeggeri per il periodo di sei anni».