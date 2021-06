A Chia ottanta uova di tartaruga 

Ad avvistarla per primo è stato il guardiano dello stabilimento balneare della spiaggia di Sa Colonia. Approfittando del buio della notte una enorme tartaruga ha depositato 80 uova a pochi passi dalla riva. È stato spostato dai pressi della battigia e messo in sicurezza il nido scavato giovedì notte da una femmina di caretta caretta a Chia: venerdì sera, gli esperti della Rete regionale per la fauna marina hanno portato avanti una delicata operazione di ricollocamento delle uova, che dovrebbero schiudersi nella seconda metà di agosto. Oltre a mettere al riparo il nido della tartaruga, nel weekend sono state trasferite anche le tre uova depositate da una femmina di fratino – un uccello presente a Chia – in una duna.

Il ritrovamento

Gepi Ollano, direttore del Centro recupero cetacei e tartarughe di Nora, spiega l’importanza delle segnalazioni dei cittadini, e della Rete regionale, coordinata dall’assessorato per la Difesa dell’ambiente, nella protezione dei nidi scavati sulla spiaggia: «In queste circostanze è necessario agire con tempestività, ecco perché anche la segnalazione di tracce del passaggio di una tartaruga sull’arenile possono risultare decisive. La Rete regionale, che si avvale dalla supervisione tecnico-scientifica dell’Istituto per gli Impatti Antropici e Sostenibilità del Cnr, vede impegnati in primo piano i Centri di recupero per la fauna marina che garantiscono gli interventi di soccorso, cura, riabilitazione e rilascio in mare della delle tartarughe marine e dei cetacei, oltre che gestire gli eventi straordinari quali nidificazioni e schiuse».

In spiaggia

La sindaca, Concetta Spada, è pronta ad attivare un programma di educazione ambientale per sensibilizzare i bagnanti: «Il nido è stato recintato e verrà sorvegliato, ma è bene che chi frequenta la spiaggia capisca l’importanza della presenza delle tartarughe nei nostri arenili: grazie alla Rete regionale e al nostro Ceas, gestito da Legambiente, e al titolare dello stabilimento in cui è stata avvistata quella femmina, anche quest’anno assisteremo al miracolo della schiusa delle uova».

Fabrizio Branca, titolare dello stabilimento balneare a Sa Colonia, spiega come ha agito dopo l’arrivo della grossa tartaruga: «Dopo aver ricevuto la telefonata del guardiano, sono arrivato in spiaggia e abbiamo recintato l’area in cui si era mossa la tartaruga, poi ho allertato il Cnr di Torregrande: anche noi vigileremo affinché nessuno si avvicini troppo al nido».

Anche lo scorso anno una tartaruga aveva scelto la spiaggia di Sa Colonia per deporre 103 uova. ad agosto erano nate 76 caretta caretta.

RIPRODUZIONE RISERVATA