«A chi serve il nuovo asilo nido?» 

Un nuovo asilo nido comunale a Villacidro. L’amministrazione villacidrese ha presentato il progetto questa primavera, la graduatoria di ammissione al finanziamento è di pochi giorni fa. «La nuova struttura sorgerà in un’area già di proprietà comunale, sarà ecosostenibile e autoalimentata – assicura il sindaco Federico Sollai –. La sua modernità si rifletterà anche nell’offerta formativa. Il collaudo avverrà entro giugno del 2026». Tutto sarà possibile grazie a un finanziamento Pnrr pari a 1 milione e 840 mila euro di cui il Comune è beneficiario.

La polemica

Non mancano le perplessità dell’opposizione. «Avevamo già espresso dei dubbi sul progetto quando era stato presentato in Consiglio comunale – racconta Marta Cabriolu (Alternativa Civica) – le statistiche indicano nella Sardegna il tasso di natalità più basso al mondo. Anche a Villacidro, pur contando 70/80 nascite all’anno, queste sono ampiamente superate dai decessi che sfiorano i 200. Non sappiamo quale sia la ratio che ha portato la Giunta a partecipare a un Pnrr per la costruzione di un nuovo nido, anche perché il fabbisogno è garantito dalle strutture esistenti. Ogni nuova opera porta spese di gestione; per quanto riguarda i nido, solo il 31 per cento è coperto dalle iscrizioni, il resto deve essere messo in conto sul bilancio comunale. Villacidro non ha bisogno di altre cattedrali nel deserto ma di servizi utili, non ultimo un centro di aggregazione per anziani». Spiega il capogruppo di Assemblea Permanente, Antonio Muscas: «Non conosciamo i criteri a supporto del progetto, non ci risulta che sia stata fatta un’analisi dei fabbisogni per capire se un servizio del genere, e di quelle dimensioni, è prioritario ed affettivamente utile. A tal proposito, in Consiglio abbiamo anche chiesto, inutilmente, che fosse avviato un confronto con i portatori di interesse e avremo gradito che un’opera del genere fosse presentata e discussa pubblicamente. Inoltre, non è stato riferito se andrà a sostituire l’attuale nido comunale Pimpa. Se così fosse, anche il micronido aziendale realizzato nel palazzo Sandalia, costato diverse centinaia di migliaia di euro e in vita da pochissimo tempo, andrebbe a chiudere».

La replica

«La nuova struttura prevede un numero di posti pari a 60 bambini nella fascia 0-2 anni – spiega il sindaco Federico Sollai in risposta ai dubbi delle opposizioni –. Sommato ai posti coperti attualmente da nidi pubblici e privati si arriverà a 192 posti totali: inferiore alla popolazione prescolastica di quella fascia, che nel nostro paese è pari a 216 bambini. La nostra Giunta è fortemente convinta della necessità di investire nei servizi dedicati alle famiglie. Villacidro inoltre è stato un Comune antesignano nel Medio Campidano nell’apertura del servizio nido, già ampiamente utilizzato dalla comunità e questo progetto ne migliorerà le potenzialità».