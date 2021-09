«A chi dava fastidio la mia auto?» 

A Gonnosfanadiga un uomo, disabile al 100 per cento, non ha avuto la possibilità di pagare l'assicurazione dell'auto che non guida e, in mancanza di un garage, è parcheggiata da mesi davanti casa. Una settimana fa gli è stata messa una multa di 800 euro. Intendiamoci: la legge parla chiaro, e dice senza possibilità di equivoco che un veicolo parcheggiato sul suolo pubblico (o sul suolo privato aperto al pubblico) deve rispettare le norme del Codice della strada, ivi compreso l’obbligo di assicurazione. Gian Luigi Sibiriu, però, si aspettava di più: «La cattiveria delle persone mi ferisce e mi fa perdere fiducia nel prossimo», sospira.

«Come criminali»

«Venticinque anni fa ho superato un trapianto di rene pensando che alla fine di ogni tunnel c’è la luce», racconta il 49enne: «Ora però non riesco più a credere nella bontà della gente». La voce trema, gli occhi sono lucidi: «Il 30 agosto davanti a casa mia sono arrivati carabinieri e vigili urbani. Non avrei mai immaginato fossero lì per me: siamo persone oneste. Si sono avvicinati alla mia macchina, una Fiat Idea ferma da un bel po’, e hanno iniziato a scrivere. Sono rimasti per più di due ore, ci siamo sentiti dei criminali».

I carabinieri erano in via Lao Silesu, tra le palazzine di Area, per multare il proprietario di quella Fiat non assicurata e da diverso tempo parcheggiata in strada.

«È arrivata una chiamata tramite il 112 e sono venuti a verificare», prosegue il disabile. So bene che la mia auto non è assicurata: non la usiamo proprio per quel motivo. Non abbiamo potuto pagare, e per evitare multe o problemi l’abbiamo lasciata ferma. Questo però a qualcuno non bastava». Secondo il quarantanovenne l’auto non crea fastidio, lì dov’è parcheggiata: «So che per legge un veicolo non assicurato non può stare in strada, nemmeno parcheggiato. Però bisognerebbe verificare le situazioni. Non l’abbiamo usata e non abbiamo un garage».

«Senza un centesimo»

Sibiriu si sente ferito moralmente ma anche economicamente. «La multa era di 800 euro ma mia sorella, che ha un bambino di otto mesi, ha provveduto a pagarla entro 5 giorni, così abbiamo risparmiarto 200 euro. Ora siamo senza un centesimo. Non chiediamo la carità a nessuno ma qualcuno dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza».

