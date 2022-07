A cento metri dalle onde del mare Così il parasailing… ti mette le ali! 

Si chiama parasailing ed è una delle nuove frontiere tra le più apprezzate che permette di entrare in simbiosi con mare e cielo contemporaneamente.

Un’altalena sul mare

Si resta sospesi a 100 metri d’altezza attraverso un paracadute o parapendio, fissato al corpo tramite il trapezio. L’imbragatura è fissata all’altezza del bacino, in modo da restare seduti, quasi come su un’altalena sospesa tra le nuvole. Il paracadute è legato a un motoscafo progettato appositamente per questo tipo di attività. Azionando una leva il paracadute potrà allontanarsi o avvicinarsi, il resto è fatto dalla potenza del motore e dal vento che fa prendere aria e quindi permette al paracadute di gonfiarsi e di salire fino a 80, 100 metri d’altezza. Il gioco è fatto e la magia è garantita. Anche in Sardegna è possibile praticare questa attività dando sfogo all’avventura e al divertimento. A Cagliari, a Marina Piccola, ci pensa Francesco Pirino di “VolAjò” a “mettere le ali” a chi vuole ammirare dall’alto la Sella Del Diavolo e l’intero Golfo degli Angeli e godere di un panorama mozzafiato da una posizione privilegiata, fluttuando nell’aria. Il ventiseienne, un passato da calciatore del Cagliari con tanto di esordio in Serie A, dopo anni di esperienza in giro per il mondo nei villaggi Valtour e Alpitour ha deciso di tornare “in patria” e di aprire questa bella attività. Successo garantito, come da previsione. «Ci sono voluti anni di esperienza, tanta burocrazia, tra brevetti, licenze e autorizzazioni e ovviamente tutta la strumentazione necessaria, a partire dall’imbarcazione».

L’imbarcazione

Non un motoscafo qualunque, infatti, la barca è appositamente costruita per poter azionare tutto il meccanismo che consente al paracadute di salire e scendere. Lunga in totale 8 metri, la sola poppa ne occupa 5 perché è qui che si trova la pista di atterraggio, mentre la parte opposta è occupata dai divanetti per far accomodare le persone.