A cena nel parcheggio dei disabili 

«Non è un’azione scorretta nei miei confronti ma verso tutti i disabili che usufruiscono di quel posto e verso il nostro handicap che, ancora una volta, viene sottovalutato», si sfoga Paolo Zurru, un pensionato di Pabillonis che si è visto cancellare il posto auto per disabili a pochi metri da casa sua. In via Cagliari, davanti al civico 3, c’è un posto auto riservato ai disabili, contrassegnato dalla segnaletica orizzontale e verticale. Da circa un mese, con la riapertura delle attività commerciali, è stato concesso uno spazio all’esterno al ristorante che da poco ha aperto le porte proprio sotto casa dell’anziano e che, con tanto di autorizzazione, ha potuto ampliare il suo dehor coprendo il posto auto riservato ai disabili con la propria pedana per tavolini. Dopo la concessione dello spazio esterno da parte della Provincia, del posto per disabili è rimasto solo un cartello a ricordare, dice Zurru, «il torto subito da tutti i portatori di handicap».

«Molto arrabbiato»

L’uomo, 75 anni, da quando ne aveva 19 ha un’invalidità del 90 per cento a causa di un incidente sul lavoro che non gli permette di camminare: «È una storia assurda», dice. «Sono molto arrabbiato: non si ha rispetto per chi combatte con una salute precaria e numerose rinunce. Dalla sera alla mattina hanno tolto il posto per disabili che c’era da qualche anno, lasciandoci senza uno stallo dedicato».

Dal racconto dell’anziano pare che a Pabillonis avere uno stallo per disabili non sia cosa facile: «Già nel 2019 ne avevano segnato uno in via Sassari 60, strada che costeggia via Cagliari, ma è stato cancellato dopo un giorno, a causa di alcune lamentele da parte di chi aveva degli ingressi in quella via».

Il corpo dei vigili urbani di Pabillonis conta un solo vigile che deve adempiere a tutti i compiti: troppo per fornire risposte sulla vicenda.

La Provincia

Zurru si è così rivolto alla Provincia: «So che il posto non è mio ma di tutti i disabili però continuo a combattere perché è un’ingiustizia». Dalla Provincia il pensionato ha ottenuto una concessione: «Hanno spostato di 30 centimetri la pedana del ristorante ma serve a poco. Parcheggiare nello spazio rimanente significa chiudere l’ingresso di casa mia e del mio vicino. Se a farlo è la mia macchina posso spostarla in pochi minuti, ma se è l’auto di qualche altro disabile, come facciamo a uscire di casa?»

Dalla Provincia fanno sapere che stanno analizzando la situazione: «La nostra priorità sono i cittadini. Rianalizzeremo la pratica e cercheremo di capire come risolvere la situazione affinché tutti abbiano lo spazio necessario».

RIPRODUZIONE RISERVATA