A casa hascisc e cocaina 

La sua fuga è durata pochi minuti, i carabinieri lo hanno riacciuffato dopo un breve inseguimento, recuperando anche il borsello, ma poi il ventunenne è riuscito nuovamente a sgusciare via e, dopo aver strattonato ancora una volta i militari, è corso via per le strade del paese.

I guai per il giovane sono cominciati dopo essersi presentato in caserma, come faceva tutti i giorni: dopo averlo sentito, i carabinieri hanno deciso di perquisire la sua casa, insospettiti dall’insolita fretta del giovane. Durante le operazioni di controllo da parte dei militari, Vidili ha prelevato un marsupio e, dopo aver spintonato i carabinieri, è riuscito a raggiungere l’uscita del proprio appartamento per poi scappare.

Le forze dell’ordine sospettavano che la sua attività di spaccio di droga fosse tutt’altro che conclusa. Le ipotesi si sono tramutate in certezze quando domenica, poco dopo le 9, i carabinieri della stazione locale hanno perquisito l’abitazione di Alessandro Vidili, 21 anni, sottoposto alla misura cautelare di presentarsi quotidianamente davanti ai militari, e hanno trovato un piccolo market della droga.

La firma

La fuga

Le ricerche del giovane sono proseguite sino alle 10,20, quando lo stesso Alessandro Vidili si è messo in contatto con la stazione dei carabinieri riferendo di trovarsi a casa sua.

L’arresto

Dopo essere stato portato in caserma, il giovane è stato arrestato per i reati in flagranza di detenzione si sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Nel marsupio che aveva prelevato dalla sua abitazione per poi scappare via, i carabinieri hanno trovato 3 panetti di hascisc, dal peso complessivo di 295 grammi, una busta in plastica con all’interno 19 involucri contenenti cocaina, pari a 6 grammi. Nel borsello, anche un bilancino di precisione e 50 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio: tutto il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro.

Le sostanze stupefacenti trovate nel marsupio verranno esaminate dai carabinieri del Ris di Cagliari per le analisi chimiche, dopodiché verranno distrutte. Alessandro Vidili è stato sottoposto agli arresti domiciliari: questa mattina comparirà davanti ai giudici del Tribunale di Cagliari per il rito della direttissima.

