«A Cagliari poco movimento» E i negozianti sognano il giallo 

Serrande nuovamente alzate per tante attività commerciali: nel primo lunedì arancione molti cagliaritani hanno scelto le vie dello shopping cittadino. Alcuni passeggiano e guardano distrattamente le vetrine che ospitano le nuove collezioni, altri invece osano fare i primi acquisti della stagione, sperando di poter sfoggiare presto in zona gialla i nuovi outfit.

«La gente in giro inizia a vedersi - afferma Matteo Lilliu, titolare di un negozio di abbigliamento in via Garibaldi - Qualcuno entra e si fa un’idea della situazione e di quello che abbiamo in vetrina, adesso inizierà a fare un po’ più di caldo e quindi si passerà subito ai capi estivi. C’è anche chi ha paura di uscire e mi chiede di inviarle il capo con il corriere, d’altronde la zona arancione impedisce a chi vive fuori città di venire fin qui».

«Poco movimento»

Per la maggior parte dei commercianti “la musica” cambierà con il passaggio in zona gialla. La zona arancione, infatti, limita ancora gli spostamenti tra i comuni e questo rischia di bloccare i residenti fuori città. «Nella prima giornata il movimento non è stato tantissimo, però è andato bene: pochi clienti ma buoni - dice Giada Mameli, dipendente di un negozio di abbigliamento in via Manno - Speriamo ora di ingranare e che le persone escano a fare una passeggiata, ma aspettiamo che riaprano i locali e i ristoranti così le persone si sentono più motivate a spostarsi».

Gli ingressi sono sempre contingentati, i dispositivi di protezione obbligatori con i gel igienizzante all’ingresso e in diversi negozi fioccano già i primi cartelli che informano sulle promozioni in corso.

Promozioni

«Abbiamo iniziato con una promozione per incentivare la clientela a entrare, solo dopo partiremo con la nuova collezione, proprio come abbiamo fatto un anno fa - racconta Arianna Atzeni, titolare di un outlet in via Manno - Questa volta è stata più dura riaprire anche perché non siamo stati aiutati: ci hanno lasciati aperti, quando per strada non c’era nessuno».

C’è anche chi, nonostante veda le persone passeggiare per strada, teme per il futuro. «Rispetto alle ultime settimane in cui abbiamo tenuto aperto c’è più movimento, sembra che le persone abbiano patito un po’ questa ennesima chiusura. - aggiunge Silvia Gialotti che lavora in un negozio di scarpe - Per me i colori delle zone poco incidono sulle spese, la crisi c’è e si avverte per tutti, ognuno nel proprio settore ne ha risentito e quindi questo ovviamente di ripercuote anche sullo shopping».

Ci vanno con i piedi di piombo i commercianti cagliaritani, sorridono e sono entusiasti di aver riaperto anche se il bilancio non può ancora essere considerato positivo. Desiderano di poter, da ora, dare il via alla ripresa e nonostante siano consapevoli che l’emergenza sanitaria sia in corso, auspicano di non dover subire ulteriori interruzioni.

«Ora bar e ristoranti»

«Intanto è una gran cosa aver riaperto, - evidenzia Gianluca Careddu, titolare di una storica gioielleria - adesso ci vorrà un po’ di tempo per riprendere il nostro ritmo, che per noi si basa soprattutto sulle cerimonie. C’è abbastanza gente in giro, ma sarà graduale, anche perché il commercio è legato al mondo della ristorazione: quando riapriranno loro sarà un ulteriore ripresa commerciale e si tornerà alla normalità in generale».

