a cagliari le fantastiche 4 

Il countdown sul tabellone del Pala Pirastu è finalmente agli sgoccioli. Era il 2011 quando il Trentino di Radostin Stojčev alzava al cielo di Cagliari la sua prima Supercoppa. Oggi, 11 anni dopo l’ultima volta, circa duemila appassionati sono pronti ad accogliere di nuovo nel palazzetto del capoluogo quei gialloblù che, insieme a Perugia, Civitanova e Modena si contenderanno l’ambito trofeo nella seconda edizione sarda della competizione. La 27ª totale di un torneo che, tra oggi e domani, assegnerà il primo titolo stagionale a una delle quattro classificate dell’ultima regular season.

Rivalità

Tre scudetti di fila in tasca e mirino puntato sulla quinta Supercoppa della sua storia. Sul taraflex isolano, il Civitanova di Chicco Blengini cercherà di scacciare le ombre della sconfitta patita cinque giorni fa in Superlega contro il Perugia nel 105° atto di una “classica” del volley tricolore. Quella sfida con il Modena che alle 17.30 aprirà le danze delle semifinali. Noni in campionato con cinque punti, i ragazzi di Andrea Giani, come i marchigiani, hanno trionfato per quattro volte nella competizione. L’ultima volta nel 2018 per quello che, di fatto, resta l’ultimo trofeo sollevato dai gialloblù capitanati da Bruno Rezende.

Rivincita cercasi

Alle 20.30, poi, occhi puntati sulla supersfida tra il Perugia, primo in Superlega, e il Trentino di Angelo Lorenzetti, sbarcato in Sardegna dopo il 3-1 conquistato proprio contro il Modena nell’ultima giornata. Sono tre, in totale, i successi in Supercoppa dei gialloblù campioni in carica. Gli stessi conquistati finora dagli uomini di Andrea Anastasi, tornato in Italia 17 anni dopo l’ultima volta e pronto a guidare i suoi per “vendicare” l’eliminazione subìta nella semifinale dell’ultima edizione del torneo proprio per mano di Matej Kazijski e compagni. Un aspetto che contribuisce a infiammare ancor più un duello che questa sera metterà in palio il secondo lasciapassare per la finalissima.

