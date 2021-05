A caccia di nidi di tartarughe con i droni 

Il primo drone si alzerà in volo a fine maggio, sulla spiaggia di Campus a Villasimius. Poi ogni giorno per due mesi altri due droni sorvoleranno Cala Pira, Cala Sinzias, Santa Giusta e Costa Rei. L’obiettivo è uno solo: individuare i nidi di tartaruga Caretta caretta per proteggerli da predatori, eventi meteo o danneggiamento involontario. Un progetto sperimentale - il primo del genere in Sardegna - coordinato dall’Area Marina protetta di Capo Carbonara con la supervisione scientifica del Cnr.

La strategia

«I droni - sottolinea Fabrizio Atzori, direttore dell’Area Marina - voleranno alle prime luci dell’alba, quando è più semplice individuare le tracce di una eventuale deposizione delle uova. A quel punto si potrà intervenire e mettere in sicurezza l’area circostante». La scelta delle spiagge da monitorare è stata fatta in base ai nidi individuati negli ultimi anni in Sardegna, e cioè quasi tutti nella costa sud est «probabilmente - chiarisce Atzori - perché sono spiagge lunghe e sabbiose».

Le prove

I primi test sono stati effettuati lo scorso agosto, a Villasimius. Voli ad un’altezza di circa 150 metri con l’operatore ad una distanza massima di 500 metri. Le impronte della tartaruga sarebbero facilmente individuabili «perché - spiega Atzori - sono trasversali rispetto alla battigia, sul monitor si notano subito». Lo staff dell’Area Marina chiederà inoltre la collaborazione dei gestori degli stabilimenti balneari e degli stessi turisti: «È importante - aggiunge il direttore del parco marino - che anche loro al mattino verifichino se sulla spiaggia ci sono delle tracce. A giugno organizzeremo un incontro per chiedere il loro supporto e fornire tutte le indicazioni utili. Ai turisti che amano le passeggiate mattutine sin da ora chiediamo di contattare i numeri dedicati per la segnalazione».

Le operazioni

Il progetto sperimentale, come spiega in una nota la Regione, va ad integrare i protocolli operativi della rete regionale per la conservazione delle tartarughe e dei mammiferi marini coordinata dall’assessorato alla Difesa dell’ambiente con il coinvolgimento dei centri di recupero e primo soccorso, dell’istituto Ias (Cnr), del corpo forestale e delle capitanerie di porto. Potrebbero entrare a far parte del progetto anche i volontari delle associazioni locali. In ogni spiaggia, tra le altre cose, saranno distribuiti volantini e materiale informativo sulla Caretta caretta e su quanto sia importante preservare i nidi. Solo negli ultimi cinque anni tra Muravera, Castiadas e Villasimius, i nidi identificati sono stati otto. Segno che le tartarughe fra tutte le spiagge della Sardegna hanno scelto quelle del Sarrabus.

RIPRODUZIONE RISERVATA