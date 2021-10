A caccia degli enti perduti 

Due dossier olbiesi sul tavolo del governo Draghi e in Parlamento sono iniziate le grandi e piccole manovre per chiudere in fretta le due partite. Il blitz più recente è quello di giovedì scorso ed è avvenuto durante i lavori della Camera. I deputati, impegnati nella discussione su un piano di investimenti per le grandi infrastrutture nazionali e la sicurezza dei trasporti, hanno approvato un ordine del giorno che impegna il governo a prendere subito in considerazione l’opportunità di istituire l’Autorità portuale del “Mare di Sardegna Settentrionale” modificando la disciplina portuale che nel 2016 ha accorpato 57 porti italiani riducendo il numero delle autorità portuali. L’altro dossier è stato aperto al Senato e riguarda il trasferimento del Tribunale da Tempio a Olbia, in proposito un disegno di legge ad hoc è al vaglio della della 2ª Commissione permanente (Giustizia).

L’Autorità portuale

La Camera ha accolto la richiesta del deputato dei 5Stelle, Nardo Marino, che ha indicato in Olbia la sede della nuova Asdp, con competenza su Porto Torres, Golfo Aranci e Santa Teresa Gallura. Marino ha dalla sua il governo e ora chiede il sostegno della Regione. Il deputato olbiese dice: «La Sardegna è la regione con il maggior sviluppo costiero, seguita dalla Sicilia. A differenza di quest’ultima sulla quale insistono tre AdSP, noi pur vantando uno sviluppo costiero decisamente più rilevante, continuiamo ad avere una sola Autorità portuale».

Il Tribunale di Olbia

La vice presidente della Commissione Giustizia del Senato, Elvira Lucia Evangelista, sta invece lavorando su un disegno di legge che prevede, il trasferimento della sede del Tribunale della Gallura a Olbia, l’istituzione della Corte d’Appello di Sassari e di una sede della Dda sempre a Sassari. Un pacchetto di provvedimenti sul quale ci sarebbe già la convergenza di un nutrito gruppo di senatori. Il capogruppo al Senato dei 5Stelle, Ettore Licheri: «Si va avanti con i provvedimenti utili a superare il gap della Sardegna rispetto alle altre regioni».