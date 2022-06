«A biliardino coi maschi vinco io» 

«Da poco in un bar ho chiesto a dei ragazzi che stavano giocando se li potessi sfidare. Quando è arrivato il mio turno, mi hanno detto che non valeva rullare, solo polso fermo. Non dico com'è andata a finire».

«I primi tiri li ho fatti in casa, a sei anni, nel biliardino scassato che avevamo in giardino. Ho il ricordo nitido di mio padre Celestino che mi insegnava a colpire la pallina». Per Claudia Ortu, 31enne di Serramanna, è iniziato tutto così. Molly, così la chiamano tutti, dal 28 giugno al 3 luglio vestirà la maglia azzurra ai campionati del mondo di calcio balilla, a Nantes, in Francia. Educatrice professionale in attesa di occupazione, la campionessa ora ripensa alle prime partite: «Avevo più o meno 13 anni, in una pizzeria di Serramanna».

Com’è iniziata?

«Nel 2013 avevano organizzato un torneo in paese. Un amico mi ha chiesto se volessi iscrivermi con lui. È stata la prima competizione e l’abbiamo vinta. Ricordo ancora l’emozione».

Nell’immaginario collettivo è uno sport da uomini.

«Da poco in un bar ho chiesto a dei ragazzi che stavano giocando se li potessi sfidare. Quando è arrivato il mio turno, mi hanno detto che non valeva rullare, solo polso fermo. Non dico com'è andata a finire».

Pregiudizi, prese in giro?

«Per fortuna no. Ho la fortuna di avere tante persone che mi appoggiano».

I maschi come reagiscono?

«Alcuni si vergognano di perdere contro una donna».

Le sue amiche cosa pensano?

«C’è stato un periodo in cui giocavo molto e loro, giustamente, si stancavano di aspettarmi. Ora gioco il giusto, senza tralasciare le cose importanti della vita, tra cui l'amicizia. Ovviamente mi seguono e fanno il tifo per me».

Calcio balilla a parte, pratica altri sport?

«Sì, pratico Ocr (Obstacle course race), praticamente una disciplina che prevede una gara di corsa con degli ostacoli, naturali e non, lungo il tragitto. Tanta tecnica, allenamento in sala pesi e corsa. Praticamente allenamento ogni giorno».

Le interessa il calcio giocato?

«Fin da piccola sono sempre stata tifosa del Milan, nonostante a causa degli impegni non sia riuscita a seguire il campionato come avrei voluto, ma sono felice per lo scudetto riconquistato».

Il Cagliari in B, da sarda è dispiaciuta?

«Ovviamente sì, il Cagliari nel mondo del calcio rappresenta la Sardegna, ed è un peccato che quest’anno sia retrocesso. Mi auguro possa rifarsi la prossima stagione».

Cosa si aspetta dai prossimi mondiali di calcio balilla?

«Mi sto allenando tutti i giorni, voglio dare un contributo alla nazionale, vincere sarebbe un sogno che si realizza».

Suo padre Celestino la segue?

«Mio padre è e sarà sempre il mio primo tifoso. Lui, da padre e da ex giocatore di calcio balilla, è molto fiero di me».

