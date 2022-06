A Baunei il mare più bello d’Italia 

Il numero chiuso a Goloritzè, fiore all’occhiello della selvaggia costa calcarea che va da Santa Maria Navarrese a Cala Luna, è stato confermato: 250 persone al giorno, insieme al ticket da 6 euro. «Anche per quest’anno la non negoziabile tutela della bellissima e delicatissima Goloritzè e l’esigenza di avere una minima fruibilità degli spazi impongono un contingentamento, che in questi giorni sarà a cura degli operatori in servizio all’ingresso del sentiero, in località Su Porteddu – avvisano in Comune - mentre da lunedì si potrà prenotare, come negli anni scorsi, utilizzando l’applicazione Heart of Sardinia». L’ingresso al sentiero è consentito dalle ore 7.30 del mattino e si potrà stare in spiaggia fino alle 18.

Entusiasmo alle stelle, a Baunei e dintorni, dopo l’ufficializzazione del primo posto: «Questo riconoscimento è di tutti i baunesi, che sapientemente, da sempre, custodiscono la bellezza straordinaria del territorio, marino e terrestre – evidenzia il sindaco Stefano Monni – e la necessaria tutela di questi luoghi, inseriti in un ecosistema straordinario quanto fragile, ben si coniuga con la promozione di un turismo responsabile, attivo e sostenibile; in questo contesto rientrano le norme di contingentamento che anche quest’anno saranno in vigore lungo la nostra costa».

Nel fine settimana in cui viene attivato ufficialmente il servizio di accoglienza e contingentamento all’ingresso del sentiero che porta a Cala Goloritzè, la costa di Baunei ottiene per la seconda volta negli ultimi tre anni l’ambito riconoscimento di “Mare più bello d’Italia”. E addirittura la costa ogliastrina si aggiudica il primo posto nella speciale classifica dei paesi premiati con le “Cinque Vele”, che Legambiente e il Touring Club italiano stilano ogni anno a livello nazionale.

Soddisfazione

Numero chiuso

La perla

Cala Goloritzè è uno degli attrattori turistici più importanti del territorio di Baunei, e poiché l’arenile è interdetto alle imbarcazioni sin dagli anni Novanta, è divenuta una delle mete preferite dagli escursionisti che possono miscelare mare e montagna nello spettacolare trekking lungo un tortuoso canalone dall’altopiano di Golgo alla spiaggia. «Ringraziamo sin d’ora i visitatori che sceglieranno il nostro territorio e li invitiamo ad affrontare il sentiero di Goloritzé, così come tutti i sentieri del Supramonte, con grande responsabilità – rimarca il sindaco Monni - valutando preventivamente le proprie attitudini fisiche e il proprio equipaggiamento, in particolare si raccomanda l’utilizzo di scarpe chiuse, preferibilmente da trekking». Il contingentamento delle presenze non è una novità lungo la costa di Baunei, che d’estate viene presa d’assalto quotidianamente da migliaia di bagnanti che arrivano in barcone e in gommone dai porti di Arbatax, Santa Maria Navarrese, Cala Gonone, la Caletta di Siniscola e Marina di Orosei. A breve verranno ufficializzate con un’ordinanza anche le misure di contingentamento negli altri arenili, con la conferma dei limiti alle presenze contemporanee in vigore già lo scorso anno: 300 a Cala Gabbiani e a Cala Biriala, 700 a Cala Mariolu - Ispuligidenie.

