A Barumini l’Expo del turismo culturale Il duetto con Pompei 

Una kermesse di prestigio che ora si confronta con la magnificenza di Pompei. Sotto questo segno prende il via domani l’Expo del turismo culturale in Sardegna che si terrà a Barumini sino a sabato. L’appuntamento, organizzato dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura e dal Comune con il patrocinio della Regione Sardegna e della Direzione Musei Sardegna, quest’anno offrirà ai turisti una serie di appuntamenti.

Wine Festival

Oltre alla mostra delle eccellenze del turismo culturale, andrà in scena il Wine Festival 2021 (sabato, a partire dalle 19,30), connubio tra archeologia ed enoturismo, dove sarà possibile degustare le eccellenze di dieci cantine isolane che attraverso le loro etichette diffondono la cultura enologica sarda. Fra le novità dell’edizione Expo di quest’anno vi saranno le visite notturne a su Nuraxi, (che dopo gli interventi di efficientamento energetico è ora l’unico sito nuragico nell’Isola a poter essere visitato anche dopo il tramonto), e la mostra “Humanum, da su Nuraxi a Pompei”, una vetrina che permetterà di ammirare nell’isola materiali inediti provenienti dagli scavi di Pompei e dalle città vesuviane messa in atto grazie alla collaborazione sinergica tra la Fondazione, il museo Archeologico di Napoli, la Soprintendenza archeologica per la Città Metropolitana di Cagliari e il patrocinio delle Province di Oristano, Sud Sardegna e Università di Cagliari.

Domani

La due giorni dell’Expo a Barumini si aprirà domani, alle ore 10 nel Centro Giovanni Lilliu, con la tavola rotonda intitolata “Musei e luoghi della cultura a confronto. I nuovi strumenti di comunicazione”, che sarà un’occasione per approfondimenti sull’identità culturale e il confronto fra i popoli e le civiltà che hanno animato la storia dell’Italia, oltre che occasione per analizzare il mondo delle nuove tecnologie (gaming, realtà aumentata, story telling digitale, intelligenza artificiale, strumenti innovativi applicati ai beni culturali). Per l’occasione, con il moderatore Claudio Bocci, interverranno: Emanuele Lilliu, Paolo Giulierini, Valentino Nizzo, Francesco Muscolino, Maura Picciau, Ludovico Solima ed Elisa Bonacini. Nel corso della due giorni di Barumini i turisti potranno visitare gli stand di artigianato e agroalimentare allestiti di fronte all’area archeologica e partecipare ai laboratori didattici della Fondazione Barumini e a quelli “del Gusto” curati da Slow Food Sardegna oltre a poter assistere agli eventi di animazione per bambini. Alle 21.30, il concerto Nuragika, con Gavino Murgia, Marcello Peghin, Alessandro Garau, Luigi Lai e tenore Gòine di Nuoro,

Sabato

La mattina del sabato, a partire dalle 10,30, andrà in scena il webinar sui valori Unesco durante il quale, a cura dell’Unit, si approfondirà il tema del gestione del patrimonio mondiale per lo sviluppo culturale. Alle ore 17,30, verrà quindi presentato il catalogo della mostra “Mario Cesare, dalla tela dipinta alla forma scolpita” visitabile durante l’Expo presso il centro Giovanni Lilliu. L’esposizione, inaugurata lo scorso marzo, permette ai visitatori di scoprire il mondo dell’artista nativo di Gergei, Mario Cesare appunto, che, sempre con animo attento e sensibile, è stato capace di indagare da autodidatta il linguaggio figurativo della tradizione primo novecentesca sarda con opere che spaziano dalla scultura, alla pittura sino alla poesia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Humanum, da su Nuraxi a Pompei”, una vetrina che

permetterà di ammirare nell’Isola materiali inediti provenienti dagli scavi

di Pompei e dalle città vesuviane messa in atto grazie alla collaborazione sinergica tra la Fondazione Barumini e il museo

Archeologico di Napoli