A Barcellona la Coppa America ‘24 

La Coppa America torna in Europa. L’edizione numero 37 si combatterà, a settembre o ottobre del 2024, a Barcellona. Lo ha confermato la sindaca del capoluogo catalano, Ada Colau, rompendo gli indugi e anticipare ieri l’annuncio ufficiale del detentore New Zealand, atteso per domani. «Attenzione, abbiamo grandi notizie per lo sport e l'economia della città: Barcellona ospiterà la Coppa America nel 2024», il post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. Poche ore dopo, il comunicato ufficiale del team ha confermato le indiscrezioni più recenti - Cork e Jeddah fuori dai giochi e Barcellona in vantaggio sulla connazionale Malaga - e regalato alla Spagna la sua terza edizione, dopo quelle del 2007 e 2010 corse a Valencia.

La rottura

La scelta segna una svolta nella storia del trofeo. Mai, prima d’ora, un vincitore aveva difeso il trofeo lontano dalla madrepatria. Il caso di Alinghi, svizzera e quindi costretta a cercare altrove uno sbocco al mare, scelta ricaduta su Valencia, non fa testo. Qui, invece, l’abbandono è voluto. Mesi fa, il governo kiwi, per nulla offuscato dalla vittoria, aveva fatto due conti e respinto la richiesta di budget avanzata da Team New Zealand. Era iniziata allora, la richiesta di ospitalità a candidate danarose e appassionate. Prima Cork, in Irlanda. Poi Jeddah, in Arabia Saudita. E Valencia, ingolosita da un possibile tris salvo ritirare la candidatura per problemi finanziari. Infine, si erano inserite in corsa Barcellona e Malaga.

Il derby spagnolo

Proprio queste ultime due località hanno impresso l’accelerazione decisiva alla corsa per ospitare l’evento, trasformandola in un testa a testa tutto spagnolo. La settimana scorsa avevano versato entrambe i 75 milioni di euro richiesti dai kiwi per il diritto a organizzare la competizione. Entrambe erano motivate e sorrette da una cordata di enti pubblici e aziende private. Il capoluogo catalano, tuttavia, è apparso subito in vantaggio perché già in possesso di una logistica adatta all’evento, ancora da inventare invece nella città andalusa.