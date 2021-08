A 101 anni nell’hub e senza paura 

È entrata col sorriso sul volto e una grande serenità nell’hub vaccinale di San Gavino e alle 9.34 di ieri Angelina Fosci di Gonnosfanadiga, nata il 15 gennaio del 1920, a 101 anni e sette mesi ha ricevuto il vaccino Moderna per la prevenzione del Covid. Un segnale di speranza e un esempio per tutti. Nonna Angelina è stata accompagnata dalla figlia Maria Piras e dal nipote Roberto Pinna che vive con lei prendendosene cura. Angelina Fosci dice di aver «avvertito giusto un piccolo pizzico per la puntura ma poi, trascorso un quarto d’ora dalla somministrazione, sono rientrata tranquillamente a casa», dice. «Mia nonna è sempre stata a favore dei vaccini, in questo caso vista l’età abbiamo aspettato ma ora era venuto il momento e lei non ha avuto paura – rimarca Roberto Pinna – e ogni anno ha sempre fatto quello antinfluenzale. Il suo esempio può essere seguito da tanti e speriamo soprattutto dai giovani. Il suo gesto vuole essere un augurio per una buona salute che ci aiuti a superare questo difficile periodo».

La lunga vita

Angelina Fosci nella sua vita ha avuto la forza di crescere quattro figli (Maria, Gigi, Giovanni e Mario) pur essendo rimasta vedova nel 1952 all’età di 32 anni (non si è mai risposata) perché il marito morì sulla costa occidentale dell’Isola trascinato in mare da un improvviso mulinello. L’arzilla nonnina non si è persa d’animo e per i figli si è fatta in quattro lavorando anche fino a notte tarda: «Ho la fortuna di vivere con mia nonna – aggiunge Roberto Pinna – dal 1999 e per me è come una mamma. Nella sua vita ha fatto tantissimi lavori: la sarta, la banconiera al bar di via Roma e poi in una tabaccheria. Ieri durante la vaccinazione è stata coccolata da mia madre e si è fatta vaccinare di buon grado. Ancora oggi mia nonna gode di buona salute anche se ha la pressione un po’ alta. Fino a qualche tempo fa sulla sua tavola non mancava mai un buon bicchiere di vino rosso, tanto pesce e anche la carne. Ancora oggi ama bere il caffelatte con il pane, un buon piatto di pasta a pranzo oppure le patate con le melanzane lesse».

Così a Gonnosfanadiga, il paese ai piedi del Monte Linas, il tempo sembra essersi fermato e ancora oggi nonna Angelina, quando può, ama farsi una bella passeggiata. Fino a qualche anno fa frequentava con costanza la parrocchia di Santa Barbara per assistere alla messa domenicale. «Speriamo che l’esempio di mia nonna possa essere seguito da tanti. Lei non si è mai tirata indietro, è una donna forte e coraggiosa e il suo augurio è che le persone più giovani possano seguire il suo esempio per avere una vita altrettanto lunga», conclude Pinna.

Il bilancio

Intanto nell’hub di San Gavino nella fascia tra i 100 e i 110 anni i vaccinati sono già 63 e le percentuali alte sono state raggiunte anche nelle altre fasce come evidenzia il direttore generale della Asl Alessandro Baccoli: «Nel Medio Campidano le vaccinazioni stanno andando al di là di ogni previsione e penso che riusciremo a raggiungere la percentuale dell’80 per cento di cui ha parlato il generale Figliuolo. Inoltre abbiamo creato degli slot appositi per le vaccinazioni della fascia di utenza 12-18 anni in vista della prossima riapertura delle scuole. Bisogna incitare gli studenti all’immunizzazione perché farà la differenza rispetto allo scorso anno. Il virus circola tantissimo sulle gambe dei giovanissimi: è importante che i ragazzi vadano a vaccinarsi».

