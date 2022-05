360GG vola agli spareggi 

Il 360GG chiude la stagione regolare con una vittoria, conquista il primo posto nel girone A di A2 e vola direttamente agli spareggi per la promozione in Serie A. Sabato i cagliaritani si sono imposti 11-1 al PalaConi nel derby contro la Monastir Kosmoto e ora possono sognare il salto di categoria. L’altro derby sardo di giornata ha visto la Leonardo prevalere 9-2 sul campo del Città di Sestu.

Primato 360GG

Al 360GG, al PalaConi, serviva un successo per vincere il girone ed è arrivato un rotondo 11-1 nel derby contro la Monastir Kosmoto, ultima in classifica e già condannata alla retrocessione. Doppiette per Chano e Murga, in gol anche Murroni, Moura, Quintairos, Cianchi, Trombino, Munoz e Sireus. Di Bringas il gol della bandiera del Monastir.

Spareggio promozione

Al suono della sirena scatta la festa della squadra allenata da Diego Podda, che termina la stagione regolare davanti a tutti con 58 punti. Ora per il 360GG ci sono gli spareggi promozione: i cagliaritani affronteranno in una doppia sfida, con ritorno in Sardegna, l’Active Network, formazione di Viterbo che ha chiuso al primo posto nel girone C. Chi vince conquista la Serie A, chi perde avrà un’altra chance, andando ad affrontare una delle due squadre che avrà trionfato nei playoff.

Derby alla Leo

È terminato con tanti gol anche il derby del PalaKopron tra Città di Sestu e Leonardo. Ad avere la meglio sono stati i cagliaritani per 9-2. Sugli scudi i giovani Siddi ed Etzi, autori rispettivamente di una tripletta e di una doppietta. Due reti anche per Demurtas, oltre alle marcature di Tidu e Deivison. Per il Sestu sono andati a segno Giannattasio e il giovane Conforto. Il successo non è bastato alla squadra di Petruso per conquistare i playoff a causa della contemporanea vittoria del Lecco. La stagione della Leo, che aveva come obiettivo la salvezza, resta da applausi.

Playout Sestu

Proseguirà la stagione del Città di Sestu, con la decisione della Divisione di rimodulare le retrocessioni nei gironi dove una società ha rinunciato alla partecipazione del campionato. La squadra di Cocco, nonostante il penultimo posto, prenderà parte ai playout per provare a conquistare la salvezza contro il Milano, in una gara secca in trasferta. Chi vince va avanti, chi perde retrocede in B.