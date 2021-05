360GG, sfuma il sogno serie A  

Finisce ai supplementari la corsa alla serie A del 360GG. I cagliaritani sono stati eliminati nel primo turno dei playoff di A2 dall’Active Network con il 2-1 rimediato a Viterbo. La squadra di Diego Podda va sotto a metà primo tempo per il gol di Lamedica. Il 360 fatica a rientrare in partita e riesce ad agguantare il pari solo negli ultimi minuti con Jesus Murga, che manda la gara ai supplementari. Al 4’ del primo over time, il sesto fallo commesso dai cagliaritani costa il tiro libero trasformato da Sachet per il 2-1 laziale. Non basterà tutto il secondo tempo supplementare giocato con il portiere di movimento. L’assalto non serve perché i cagliaritani non trovano la rete del pareggio. E il 360GG torna in Sardegna sconfitto, concludendo così una stagione comunque da protagonista.

Femminile

Nessuna sorpresa nei playoff scudetto di serie A. La Futsal Femminile Cagliari perde gara 1 sul campo del Città di Falconara per 5-2. Le padrone di casa mettono il match in discesa già nel primo tempo con le reti di Luciani, Marta e il rigore di Ferrara. Nella ripresa Marta e Dal'Maz chiudono i conti. La doppietta di Marchese negli ultimi 5 minuti non basta per riaprire la partita. Giovedì al PalaConi si giocherà gara 2: per andare alla bella, l’FFC dovrà vincere. Nei playoff di A2 femminile, il Futsal Osilo avanza al secondo turno grazie alla vittoria a Usini per 4-2 sul Progetto Futsal.

Playout sospesi

Nel weekend si sarebbero dovute giocare anche i match d’andata dei playout di A2 e B. La Divisione Calcio a 5 però ha al momento rinviato le gare, tenendo in sospeso le società interessate. In A2 era in programma il derby tra il Città di Sestu e la Monastir Kosmoto, mentre in serie B la Mediterranea se la sarebbe dovuta vedere contro il Senise. Per ora è tutto in stand by e non è da escludere – anzi, è molto probabile – che gli spareggi salvezza vengano annullati. In questo modo, Sestu, Monastir e Mediterranea manterrebbero le rispettive categorie senza soffrire.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Playout

La Divisione calcio a 5 ha rinviato le gare dei playout di serie A2 e B. Quasi certamente gli spareggi salvezza verranno annullati. In questo modo le squadre sarde conserverebbero la categoria.