360GG, batosta casalinga  

Pomeriggio da dimenticare per il 360GG Monastir, che in casa incassa la quarta sconfitta consecutiva contro il Real San Giuseppe. A Sestu, i campani si sono imposti con un pesante 7-1 nell’ottava giornata di Serie A. Non sono mancate le occasioni per la squadra di Diego Podda, che però ha dovuto fare i conti con un Real San Giuseppe più concreto.

In avvio sono i portieri a mettersi in evidenza con un paio di parate a testa. Gli ospiti passano poi in vantaggio dopo dieci minuti con Salas, che batte Cara con un destro da posizione angolata. Il 360GG risponde con Araça, fermato dal palo. Il raddoppio è nuovamente di Salas al 17’, mentre neanche un minuto dopo cala il tris Galletto per il 3-0 con cui le squadre tornano negli spogliatoi.

La ripresa

Nel secondo tempo il 360GG va a caccia del gol per riaprire il match, ma Quintairos, Dani Chino e Murga devono fare i conti con le parate di Bellobuono. Il portiere del Real San Giuseppe si esalta sulle conclusioni dei bianconeri. Dall’altra parte, invece, è ancora Galletto a trovare altre due reti tra il 5’ e il 13’, per la tripletta personale e il 5-0 che mette in ghiaccio la partita. Diego Podda si gioca la carta del portiere di movimento, ma è l’estremo difensore dei campani Bellobuono, dopo le tante parate, a trovare anche il 6-0 a porta vuota pochi istanti dopo la quinta rete ospite. Al 14’ Murga riesce a segnare il gol della bandiera con una giocata personale, quando però è troppo tardi. Nel finale c’è ancora tempo per un’altra rete del Real San Giuseppe. È Patias a siglare il definitivo 7-1 che condanna i bianconeri ad un’altra sconfitta.

Dopo un buon avvio di stagione, si tratta della quarta gara consecutiva senza punti per il 360GG Monastir, che rimane a quota 9 in classifica e si vede sorpassare proprio dal Real San Giuseppe, salito a 10. La squadra di Diego Podda cercherà il riscatto sabato prossimo nella trasferta di Pistoia.