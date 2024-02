Cara Unione,

ormai è da quattro anni che viviamo in una situazione quasi surreale, con musica stile discoteca 24h, almeno senza luci stroboscopiche, ma in compenso con un continuo sbattere di martelli, se non di trapani o motoseghe alle più impensate ore della notte. Il puzzo acre del bruciare di vecchie e pregiate sedie, piuttosto che vetuste credenze o porte in stile Liberty, retaggio di antichi fasti di una borghesia opulenta, quella dei nostri nonni paterni, molto rispettata nella vecchia Burcei pre e dopo guerra. Peraltro anche di mia proprietà.

L'artefice di tale “sinfonia” non è purtroppo lo spirito del nostro compianto e grandissimo Arturo Toscanini, bensì un personaggio meno noto, almeno al pubblico oltre “Valico e Tidu”, ma purtroppo ben noto in ambito locale. Conosciuto ahimè per il suo disturbo mentale e la tendenza ad avvinazzarsi in maniera purtroppo, alcune volte anche molesta.

Ma l’altra sera ha superato sé stesso: avendo deciso che una copiosa quantità dei più svariati oggetti di plastica non fossero più degni di essere ospitati nel suo variopinto habitat residenziale, ha ben pensato di disfarsene dandogli fuoco all'interno della stufa della sua abitazione. Siamo venuti drammaticamente a conoscenza di questo suo gesto “eroico”, ad opera di alcune ragazze molto allarmate, che mentre passavano per strada hanno notato che dalle finestre dell'appartamento del riesumato Nerone senza cetra e senza lira, fuoriusciva una copiosa nuvola di fumo nero e maleodorante. Per fortuna ci è stata risparmiata la sorte della vecchia Roma e l'incendio è stato, in maniera rocambolesca, estinto.

Cari lettori, ho voluto dare una lettura ironica alla suddetta vicenda, forse proprio per alleggerire la tensione che ci avvinghia da troppo tempo. Anche se io ho sollecitato per anni tutti gli organismi competenti, rendendoli partecipi del nostro dramma e delle nostre paure. Ma il solo provvedimento che i servizi sociali del nostro beneamato e sempre più abbandonato paesello sono riusciti a produrre è quello di elargire al succitato individuo una forma di mero assistenzialismo, ossia una erogazione di soldi pubblici, che lo stesso ovviamente non utilizza per far fronte alle sue necessità materiali, come farebbe una qualsiasi persona senziente, ma bensì per far fronte alle esigenze più meramente “spirituali”, premurandosi di onorare le vestigia di San Tavernello o similari.

Concludo questa mia, rivolgendo un accorato appello alle istituzioni che la cittadinanza ha incaricato di vigilare sulla incolumità di noi tutti, giovani, anziani e bambini, affinché si facciano carico di erogare alle persone in difficoltà, come in questo caso, di origine psichiatrica, vere forme di assistenza e non mero assistenzialismo.

Perché chi è vittima di un disturbo mentale e con l'aggravante dell'abuso di sostanze alcoliche, dovrebbe essere supportato a uscire da questo suo disagio e non finanziato per continuare a perseguire il suo intento distruttivo, mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi simili. Questa volta ci possiamo anche ironizzare sopra, in quanto tutto si è concluso per il meglio, ma se la prossima volta, magari per una esplosione di una bombola di gas, si dovesse verificare una tragedia, causata oltre che da una condizione disturbata anche amplificata dall'uso smodato di alcool, finanziato coi soldi di tutti, credo che ci sarebbe ben poco spazio per l'ironia, ma purtroppo il rammarico da parte di chi avrebbe potuto e non ha invece evitato il dramma, ahimè più volte annunciato.

Chiudo questa mia, con un vecchio detto della nostra meravigliosa saggezza contadina.. “è inutile chiudere il recinto quando le vacche sono già scappate”. A buon intenditore, poche parole!

Attilio Franco Zuncheddu (Burcei)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata