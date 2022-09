Sardismo, Sardegna e sanità. I tre temi stanno talmente a cuore a Carlo Doria che ne parla senza mai accalorarsi o accusare qualcuno, consapevole di essere un “portatore sano” di idee che, dice lui, «vanno oltre vecchi steccati, come destra o sinistra». Il senatore, che si ripresenta al proporzionale nel gruppo Lega-Psd’Az, sta girando in lungo e largo l’Isola, «dormo 4 ore al giorno ma non sono stanco: la mia benzina è la bellezza rara della mia terra».

Non è di ritorno da Pontida.

«Il tempo è poco e preferisco passarlo con i sardi. Ma l’Isola era ottimamente rappresentata dal mio leader, Christian Solinas».

Anche Salvini è un suo leader.

«Salvini è leader di un partito alleato che consente al Psd’Az di avere rappresentanti in Parlamento. Un legame nato a fine Anni Ottanta e che continua ad essere valido e prezioso. Importante per il mio partito perché così i sardi riescono a incassare crediti che sono loro dovuti».

Rimarca la differenza.

«Come è giusto che sia. Chiariamo: noi abbiamo detto sì al programma nazionale del centrodestra. Sì alla flat tax, sì alla politica energetica con nucleare di quarta generazione. Ma personalmente ho detto no all’invio di armi in Ucraina; non sono filoputiano, ci mancherebbe altro, ma la strada da seguire era quella della diplomazia. Con Salvini ho un rapporto stretto ma in 12 occasioni il mio voto non si è allineato al loro. Così come non mi sono allineato nel dare il secondo mandato a Mattarella. Non giudico l’uomo e lo statista ma quello era il momento in cui la politica con la P maiuscola doveva farsi valere per arrivare a una novità per il Paese».

Differenze diventate, in sede di preparazione delle liste, vera tensione.

«Da parte nostra c’è stata la manifestazione dei diritti e della dignità del Psd’Az, e dei sardi, che è stata riconosciuta dai nostri alleati. Tanto che oggi nel programma del centrodestra ci sono cinque punti chiesti e ottenuti dal Psd’Az».

Quali?

«Quelli che rappresentano la vera svolta per la mia terra. Bilinguismo: il riconoscimento della lunga sarda è fondamentale non solo dal punto di vista culturale. Significa far fare il salto di qualità al nostro statuto, ridurre la soglia della rappresentatività politica in Parlamento dal 3 allo 0,5% o ottenere una quota parte nei concorsi pubblici per i sardi. Ancora, una nuova politica energetica per l’Isola: non siamo una colonia per chi pensa di venire a piantare nei nostri mari o nelle nostre terre impianti fotovoltaici o eolici. L’Isola non è in vendita e i sardi sono i proprietari della terra. Questo porta una rivisitazione del decreto energia per la Sardegna firmato da Draghi per un reale abbattimento dei costi. Altro punto: regionalizzare le sovrintendenze e il demanio perché siamo maturi per decidere come pianificare il nostro territorio. Infine impegno a creare delle aree di fiscalità di vantaggio. E, punto fondamentale, la continuità territoriale».

E l’insularità?

«La continuità è il cuore dell’insularità che, ricordo, deve incidere su ogni settore. Se ne parla da 30 anni, oggi è principio costituzionale e bisogna dare contenuti. Il più importante riguarda appunto la continuità, che deve essere garantita a livello europeo. Le altre isole già ce l’hanno e noi no solo perché la Sardegna non risulta nel trattato del 1991 come territorio insulare perché il rappresentante del Governo italiano che l’ha firmato non calcolava l’esistenza della Sardegna. Ora questo gap lo possiamo colmare proprio grazie all’insularità. Così come, grazie all’insularità, la Sardegna può avere il suo seggio nel Parlamento europeo».

È così importante?

«Fondamentale perché le leggi si fanno a Bruxelles, a Roma se ne prende atto e si ratificano».

Quindi se il centrodestra dovesse vincere le elezioni questi punti saranno realtà?

«Sono davvero prorompenti ed è importante sapere che saranno sul tavolo del Governo di centrodestra. E anche se ne venissero realizzati due per la Sardegna sarebbe una vittoria storica, come quella dell’insularità. Ci tenevo talmente tanto che quando ho visto tutto il Senato votare sì all'insularità mi sono commosso».

Lacrime, amare però, sul fronte della sanità.

«Il problema è su due livelli: nazionale e regionale. Per quanto riguarda il primo, l’emergenza Covid ha messo in evidenza il tallone d’Achille. E cioè la mancanza di medici perché non c’è stata una seria programmazione. Sono stato il primo firmatario di un emendamento con 130 firme di senatori di tutti gli schieramenti nel quale si chiedeva di rivedere il numero chiuso di medicina nelle università, alla base del fallimento. Poi quell’emendamento, per problemi di copertura finanziaria, è diventato un ordine del giorno approvato che si ritroverà il prossimo Governo».

E sul versante sardo?

«Gli ospedali per acuti sono diventati il baluardo della sanità con il risultato che i pronto soccorso sono al collasso. I malati cronici non si devono trascurare se non vuoi che diventino acuti e per far questo c’è bisogno di medici ma anche di una rete territoriale. A che servono le guardie mediche se mandano tutti al pronto soccorso? E che serve averli in tutti i paesi? Logica vorrebbe che le guardie mediche stiano nei punti di maggior afflusso, che siano aperti h24 con medici, infermieri, figura che deve essere valorizzata, e con la strumentazione di cui necessitano per trattenere i pazienti non gravi. Ai piccoli comuni bisogna dare i soldi perché abbiamo un’ambulanza e un presidio utile per portare chi sta male nella guardia medica. Insomma, bisogna garantire la sicurezza sanitaria in maniera scientifica».

