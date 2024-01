Non solo spiagge paradisiache e mare caraibico. Si può sciare in Sardegna? Assolutamente sì, grazie alla presenza del massiccio del Gennargentu.

Le cime superano i 1800 metri di quota, garantendo neve per tutta la stagione sciistica. Il comune per accedere alle piste è Fonni, a mille metri di altitudine, ottima base di partenza per andare a sciare in Sardegna.

Sul monte Bruncu Spina a Fonni c’è la stazione invernale più importante dell’Isola. Il comprensorio sciistico è formato da tre piste e in più da un fuoripista per un totale di tre chilometri. La stazione sciistica è dotata di due impianti di risalita, una manovia della lunghezza di duecento metri e uno skilift.

Sul Monte Spada, nei pressi del parco Donnortei, si trova una piccola stazione sciistica privata, dotata di due manovie e di un sistema di innevamento artificiale. L’impianto è consigliato per bambini e principianti.

A S’Arena c’è un’altra piccola stazione invernale, completamente attrezzata, sul versante desulese del monte. Gli impianti di risalita sono un tapis-roulant e due manovie, ed è possibile noleggiare tutta l’attrezzatura.

Infine a Separadorgiu, a quattro chilometri dal rifugio del Bruncu Spina, si trova circa un chilometro di discese immerse tra abeti e pini.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata