Si spazia in grandi aree, nella provincia di Oristano, che raccolgono numerosi tesori archeologici e chiese campestri tra i loro borghi d'arte immersi in una microstoria caratterizzata dal patrimonio di menhir, domus de janas e nuraghi da (ri)scoprire passo dopo passo.



L'eredità nuragica sulle sponde del Lago Omodeo

La narrazione delle bellezze della Sardegna parte dal cuore dell'Isola dove, tra caratteristici borghi e un mare di verde si ammirano le evidenze archeologiche che da sempre attirano visitatori dall'isola e oltre.

In quel di Sedilo, millenario borgo agropastorale del Guilcer affacciato sul Lago Omodeo, si estende il parco geologico, dove si trova la Reggia nuragica di Iloi composta da nuraghe trilobato, villaggio e due tombe dei Giganti.

La seconda tomba è stata scavata in più momenti, nel 1987, 1988, 1990, ben conservata e mostra il classico schema planimetrico: corpo centrale absidato e corridoio funerario coperto; la prima tomba, il nuraghe e il villaggio sono ancora in corso di scavo.

Poco distante la necropoli di Ispiluncas, composta da ben 33 domus de Janas (di cui dieci visitabili).

In prossimità della Valle del Tirso, verso Ghilarza, la testimonianza archeologica si rintraccia nel Nuraghe di Orgono, monumento dalla singolare evoluzione dell’architettura nuragica: costruito in più fasi, dalla tipica forma allungata, ovoidale. Una prima parte a copertura naviforme venne poi rifasciata e la camera superiore, di cui rimangono i primi filari, fu edificata in un momento successivo. Gli scavi effettuati sul nuraghe testimoniano la frequentazione del sito dall’età del Bronzo Medio all’epoca romana. Dalla sommità si scorge la pianura e le costruzioni nuragiche più deteriorate.

Nel Barigadu, regione storica della Sardegna centrale, uno spettacolo imperdibile si trova vicino al borgo di Sorradile: la Necropoli di Prunittu, il complesso delle infinite Domus de Janas, casa delle fate. Di origine neolitica (3500 a.c.) le piccole grotte incastonate nella rocce sul fianco di una collina, generano degli scorci architettonici fascinosi e molte di queste domus evidenziano tracce di riutilizzo.



L'archeologia lungo la valle del Tirso

Nella Sardegna centro-occidentale, sull'altopiano basaltico di Abbasanta si inserisce l'area archeologica di Santa Cristina: una delle più importanti zone sacre di età nuragica. Il nome deriva dalla chiesetta campestre di santa Cristina, (XI secolo), con 36 muristenes, caratteristiche casette per i pellegrini. Il sito si sdoppia in due nuclei: il primo ha un tempio a pozzo, risalente al Bronzo e abbracciato da un recinto sacro (themenos); il secondo conta il Nuraghe Santa Cristina, più antico del pozzo sacro (XV a.C.), un monotorre circolare, alto sei metri e largo tredici.

Altra notevole testimonianza megalitiche della civiltà nuragica della provincia oristanese è il Nuraghe Losa, in origine, nurache ‘e losas, ovvero nuraghe delle tombe, i cui primi scavi risalgono agli anni ottanta dell’800. La sua funzione difensiva si espresse nella sua efficacia militare di protezione e ricovero agli abitanti delle capanne circostanti e di osservazione a lunghi giorni di assedio durante i conflitti.

Si spazia tra il Guilcer (Sedilo e Ghilarza) e Barigadu (Bidonì e Sorradile), grandi aree legate al Lago Omodeo, il più grande bacino idrografico d’Europa, che raccolgono tesori archeologici nei borghi d'arte immersi in un mare di verde tra domus de janas e nuraghi.



Sedilo

Dal cuore dell'Isola, a mezz'ora dal mare, sorge il millenario borgo di Sedilo affacciato sul fascinoso scenario del Lago Omodeo. La piccola comunità agropastorale del Guilcer, con oltre duemila anime, è caratterizzata da antiche case di pietra.

Sedilo è noto per l'emozione del rito arcaico de s’Ardia: la corsa a cavallo che celebra, ogni 6 luglio, la festività di San Costantino (santu Antine). Cento cavalieri percorrono circa un chilometro sino al santuario di san Costantino rievocando la battaglia di Ponte Milvio (312 d.C.) che Costantino vinse su Massenzio. Il rito è un evento identitario che richiama migliaia di visitatori unendo sacro e profano.

Imperdibile è il parco geologico, sulle sponde del lago Omodeo, dove si trova la reggia nuragica di Iloi composta da nuraghe trilobato, villaggio e due tombe di Giganti. Il territorio di Sedilo ha testimonianza prenuragica nella necropoli di Ispiluncas, composta da ben 33 domus de Janas, di cui 10 visitabili.



Ghilarza

All’altitudine di 290 metri sul livello del mare, Ghilarza scende verso la Valle del Tirso. Qui, la macchia mediterranea è custode dell’epoca prenuragica e nuragica, fenicio-punica, romana e bizantina. Il paese di Ghilarza, con 4500 abitanti e le sue dimore in basalto, si identifica in una forte connotazione culturale per la presenza della Casa Museo di Antonio Gramsci e, dal vivace spirito indagatore: nel 1200 la sua scuola permetteva di conseguire i primi livelli di istruzione.

Di particolare interesse archeologico, il Nuraghe di Orgono, monumento dalla singolare di evoluzione dell’architettura nuragica: costruito in più fasi. Una prima parte a copertura naviforme venne poi rifasciato e la camera superiore, di cui rimangono i primi filari, fu edificata in un momento successivo.



Bidonì

Il lago Omodeo fa da cornice al territorio collinare di uno dei più piccoli borghi dell'isola sarda.

Bidonì con le strade acciottolate, le antiche case in trachite rossa e i suoi monumenti racconta l'antico passato.

Tra le dimore del piccolo borgo sorge un museo suggestivo: Sa ‘omo ‘e sa majarza, la casa della strega o museo delle streghe. Qui, l'impegno etnografico narra la stregoneria in Sardegna e l’Inquisizione.

Unico per l'isola e raro in Italia raccoglie: maschere e amuleti che si tramandano nell’Isola, portafortuna contro il malocchio. Si conserva il Malleus Maleficarum (anno 1486), la guida degli interrogatori per stregoneria.

Bidonì fa parte della comunità ospitale Domos Rujas, insieme al borgo autentico di Sorradile, entrambi nella regione storica del Barigadu.



Sorradile

Il piccolo borgo di Sorradile è circondato da querce secolari, distese verdi e importanti corsi d’acqua, il Tirso e il Taloro. Il suo centro abitato è suddiviso in due nuclei: la parte alta Cort’e susu, e la parte bassa Cort’e josso.

A due chilometri dal borgo in prossimità del Lago Omodeo, si trova il complesso di Su Monte, un santuario scoperto negli anni Ottanta che conta varie strutture attorno a una principale cultuale: un tempietto a pianta circolare realizzato con blocchi. Nel sito primeggia una vasca-altare in trachite rossa, pietra tipica.

Imperdibile è la Necropoli di Prunittu, il complesso delle infinite Domus de Janas, le case delle fate. Le piccole grotte incastonate nella rocce generano degli scorci architettonici affascinanti, riutilizzati nel tempo.

***

