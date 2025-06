Ogni anno in Italia vengono uccise mediamente cento donne. Alcune di loro avevano già denunciato violenze, altre non lo avevano fatto.

Qualcuna, tra chi si era rivolta alle forze dell’ordine, era stata inserita nel percorso del codice rosso, quell’insieme di norme che mira a rendere più efficace la risposta della giustizia alle violenze domestiche e di genere, garantendo una maggiore tutela alle vittime e una più rapida e tempestiva azione penale.

Funziona? Bene, ma non benissimo, si potrebbe dire ottimisticamente. Sono i racconti delle vittime a restituire i limiti di un sistema che ha un obiettivo nobile ma si scontra spesso con oggettive carenze: dal poco personale in tutte le maglie della catena di responsabilità tra chi deve gestire le diverse fasi del percorso delle vittime, alla preparazione non sempre adeguata tra chi riceve le denunce, sino ai braccialetti elettronici insufficienti o non funzionanti o non gestiti correttamente.

Un esempio arriva direttamente dal racconto di una vittima. “In pratica succede questo: sei una donna vittima di stalking, di quelle a cui tutti dicono che devi denunciare. Lo fai, riesci a ottenere da un giudice la misura cautelare che dovrebbe garantire la tua sicurezza. Nello specifico il divieto di avvicinamento imposto al denunciato al quale mettono anche il braccialetto elettronico che dovrebbe far suonare il tuo dispositivo se si avvicina a meno di 500 metri. Dovrebbe, perché poi nella realtà capita di trovartelo a 5 metri e che solo allora il dispositivo suoni, per 15 minuti senza che nessuna forza dell’ordine chiami per sapere se ci sono problemi. Capita anche che suoni per 45 minuti, tu, donna che hai denunciato, ti aspetti di vedere una pattuglia, di ricevere una chiamata dai carabinieri che pensi ti dovrebbero proteggere (così ti assicurano quando denunci). Invece sei tu ritrovarti a chiamare chiedendo un intervento che non arriva. Quarantacinque minuti in cui chiedi se lui è nei paraggi, ma nessuno lo sa. Ti senti dire: faccia così, se si avvicina lei si allontani. Capita che suoni ma ti senti dire che alla centrale dove hanno il monitor l’allarme non è arrivato, e tu non sai se possa trovartelo dietro la porta di casa o ovunque perché è evidente che non funzioni. La ciliegina: il mio dispositivo era in loop, ho chiamato i carabinieri che hanno richiesto l’intervento del tecnico Fastweb, dopo 5 giorni - in cui sono rimasta scoperta - mi ha sostituito il dispositivo, un’ora dopo lui mi è passato a circa 50 metri e non ha suonato. Insomma”, prosegue il racconto, “si affida la vita delle donne a un dispositivo elettronico che non funziona, e così viene disattesa anche la disposizione del giudice: nel mio caso il braccialetto con obbligo di tracciamento sono stati disposto perché il quadro probatorio - scrive il GIP - è di rilevante gravità e lui ha continuato anche dopo la denuncia con le azioni criminose. Altro appunto: a dicembre, sempre dopo che il mio dispositivo ha suonato ed è stata richiesta una verifica al tecnico Fastweb, ho dovuto aspettare dieci giorni perché il comandante dei carabinieri mi dicesse che il problema era risolto (si tenga presente che nessuno mi ha chiesto il dispositivo, quindi non so come e cosa abbiano risolto). Succede”, prosegue il racconto di una vittima di stalking, “anche di trovarti in punti dove il segnale non arriva, quindi in realtà resti scoperto. Come se fossi una vittima a intermittenza. È evidente che il meccanismo sia fallato all’origine: le donne non si possano tutelare in questo modo folle, perché in 45 minuti, ma anche in meno, fai in tempo a essere aggredita e magari uccisa senza che chi di dovere intervenga. Se un giudice dispone che uno stalker non si debba avvicinare a meno di 500 metri ci deve essere qualcuno che assicuri il rispetto di quanto deciso, che garantisca il corretto funzionamento del dispositivo e tuteli davvero chi denuncia. Così è quasi umiliante e sembra una presa in giro continua”.

In Italia, certifica un’inchiesta del Sole 24 ore, risultano attivi 10.553 braccialetti elettronici, suddivisi tra dispositivi anti-stalking (4.662) e altri utilizzati per reati da codice rosso (5.965), Alcuni di questi sono stati indossati da uomini che hanno ucciso le loro vittime designate. E’ successo perché il dispositivo non ha funzionato o perché quando ha suonato l’allarme non c’è stato un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Migliorare la gestione di tutti gli aspetti è necessario per evitare altre vittime. Non ci si può limitare a prevedere norme se non si riesce a far le applicare.

