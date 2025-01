Lo preciso subito: questa non è una lettera familiare. Il titolo è solo un pretesto per arrivare subito al dunque, dopo un’andata e un ritorno con Aeroitalia nella stessa giornata di ieri, 27 gennaio, a distanza di un mese e spiccioli da un’altra incursione sui cieli, a dicembre, con la stessa compagnia. Un volo doppio dove certe certe stranezze potevano sembrare un’eccezione. Invece no, si sono ripetute identiche.

Comincio dalla fine. Dal Fiumicino-Cagliari con partenza fissata alle 22.30. A una ventina di minuti dal decollo (avvenuto poi alle 22.40), è scattata la pantomima dei “volontari”. Cioè, prima la compagnia assegna i posti in fondo all'aereo, più o meno dalla fila 16 verso la coda. Poi via microfono chiede la collaborazione dei passeggeri per riempire la parte davanti , «per ragioni di bilanciamento». Almeno durante la lotteria di una famosa low cost – tanto disturbante quanto cafona (e mai uno che abbia detto «ho vinto») – non viene fatto scomodare nessuno. Non c’è questo balletto caotico di alzati&risiediti. «Tu puoi muoverti?», è la richiesta di hostess e stewart per trovare “volontari”. «Tu viaggi da solo?», è la domanda che viene fatta identica anche per trovare qualcuno disposto a sedersi dove ci sono le uscite di sicurezza.

Conclusa la scenetta dell’aereo «in equilibrio (pensarci prima no?)», ecco la gita nello scalo. Per raggiungere la pista di rullaggio, ieri il Boeing di Aeroitalia, lasciato il gate 67, ha "camminato" per almeno quindici minuti. Per un istante veniva da pensare di essere su un autobus. In uno di quei pullman sgangherati da gita scolastica dove la mattina si cantava qualunque cosa, mentre al rientro tutti zitti. Stanchissimi. Addormentati. Con la bocca aperta, che viene pure a bordo di Aeroitalia, ma per lo stupore. E quando finalmente si decolla, per quasi tutto il viaggio è un cigolio continuo. All’inizio proviene dal pannello dove ci sono le maschere per l’ossigeno, poi arriva dal lato delle altre fila (senza capire precisamente da dove). E se succede, come ieri, che il vento fa “ballare” l’aereo, per tutto il viaggio viene da chiedersi: ma riusciremo ad arrivare sani e salvi?

Ovviamente la sicurezza reale non c’entra nulla: Aeroitalia ha una regolarissima licenza di trasporto, rispetta tutti i protocolli, controlla ogni suo velivolo. È autorizzata a volare. La percezione della sicurezza, invece, è una sensazione individuale che un passeggero collega alla qualità del servizio.

C'è poi la questione degli orari. Aeroitalia – evidentemente come politica aziendale e sul punto nulla da dire – fa accomodare i passeggeri in cabina molto prima della partenza. Anche con un anticipo di mezz'ora, non comune per i voli domestici. Ripeto: fin qui nessun problema. Ma che senso ha decollare addirittura in anticipo, come è successo ieri con il Cagliari-Roma delle 8.45 e atterrato alle 9.34, se poi per una ventina di minuti si resta bloccati in cabina in attesa del pullman che porta in aerostazione? Il motivo è stato quello perché lo ha spiegato, via microfono, il personale di bordo.

Personalmente no, non credo che questo sia un servizio di qualità, peraltro pagato da tutti i sardi, perché i trasporti nell’Isola sono un costo a totale carico della Regione. Quindi dei contribuenti. Basta allora andare a recuperare gli esiti – pubblici – delle offerte presentate dalle compagnie al bando della continuità territoriale, a fine estate. Aeroitalia si è aggiudicata la tratta Cagliari-Roma con un ribasso dell'85 per cento. La seconda classificata, per dire, si fermò al 55 per cento.

Non sarà forse l’ora di limitare i ribassi, di trovare un’altra soluzione per garantire ai sardi viaggi dignitosi? Non fosse altro che il perseguimento del massimo risparmio – e vale per tutto, non solo per i trasporti – si ripercuote sulla qualità. Il che vuol dire un aereo più nuovo, un’organizzazione diversa nell’assegnazione dei posti. Si torna al punto di prima: qui non è in discussione la sicurezza reale, ma la percezione della sicurezza.

© Riproduzione riservata