L’antico telaio salta subito agli occhi, anche perché occupa la gran parte della prima sala. Ma come non soffermare lo sguardo sul pavimento? Un rincorrersi di rosso, bianco e nero e ancora sfumature che assumono forme esagonali.

“Un’esposizione eterea, a tratti onirica. Il candore degli ambienti accompagna il visitatore a un momento di riflessione, accogliendolo all’interno dello spirito della passione di Simona Sanna per l’artigianato della tradizione rurale sarda”. Con queste parole l’architetto Roberto Virdis, che ha curato l’allestimento, accoglie i visitatori a Casa Sanna, Solarussa, dove qualche è stata allestita la mostra. Non una esposizione qualsiasi ma molto particolare perché raccoglie gli oggetti che Simona Sanna, una giovane di Solarussa, ha collezionato negli anni. Simona non c’è più, se l’è portata via un male incurabile, ma prima di andarsene manifestò il desiderio di donare gli oggetti al Comune perché li esponesse nella Casa Sanna, che fu dei bisnonni, e che il Comune acquisì tempo fa.

Una parte della mostra (foto concessa)

“Visitare la sua raccolta per partecipare, insieme a lei, a un suo sogno immaginario dove gli spazi metafisici raggiungono l'impalpabilità della cultura e delle tradizioni identificate come beni "immateriali", fatti di emozioni vissute e di memoria, per ricordare i gesti consueti della vita domestica della Sardegna rurale di un tempo” spiega Roberto Virdis. All’architetto il Comune decise di affidare l’allestimento perché, come ha spiegato il sindaco Mario Tendas, tutto questo tesoro di oggetti antichi avesse un ordine, seguisse un filo.

La predominanza di bianco degli ambienti accentua l’anima degli oggetti e ne fa risaltare i contorni funzionali. L’allestimento si sviluppa all’interno di due stanze. Nella prima stanza trova spazio il telaio con gli oggetti ad esso. “I pettini di canna, che servivano per separare i fili dell’ordito prima di unirli nuovamente dalla battitura della cassa, sono sospesi nel vuoto in attesa che nuovi fili vengano accolti al loro interno per dare vita a nuovi tessuti immaginari”.

Il pavimento della prima stanza è la riproduzione, in stampa, di un disegno realizzato a mano dall’architetto Virdis. “Questo segno richiama l'essenza impalpabile, naturale ma indefinita, dei sogni. Indica il percorso da seguire, verso la sala successiva, ispiratrice, con le sue originali cementine esagonali, di questo modulare segno grafico”.

L’esposizione, proseguendo nella stanza adiacente, mostra ulteriori testimonianze della collezione. Nelle pareti bianche una serie di oggetti si susseguono con dinamicità espositiva ricalcando la memoria raccolta. Alcuni adagiati a terra, su pedane di legno bianco di forma circolare, altri appesi alle pareti bianche sulle quali i giochi di luce e ombra rianimano in una sospensione temporale la storia e le memorie vissute.

È un allestimento nel quale gli oggetti raccolti da Simona avranno nuova visibilità. Lo sguardo si sofferma sulle forme e di questi oggetti di un passato neanche tanto lontano; colpisce la loro esposizione, sospesa in un tempo immaginario. “È un percorso mnemonico all'interno del quale, in ogni oggetto, in ogni sua ombra proiettata, è presente una storia, un pensiero da raccontare, da ricordare: il sogno di Simona”. Il sogno che prosegue ancora in queste due stanze dalle quali promana appunto il suo desiderio.

“Non è stato facile, per me, esporre la moltitudine degli oggetti raccolti negli anni da Simona Sanna, una giovane donna prematuramente scomparsa 3 anni fa e per la quale il Comune di Solarussa ha voluto allestire, per renderle omaggio, due ambienti all'interno di quella bellissima casa che un tempo era di proprietà dei bisnonni e ora adibita a spazio museale” racconta l’architetto Virdis.

“Alcuni di questi oggetti provenivano proprio da quella casa. Di questi giri infiniti; dei loro passaggi di tempo e di mani; di queste storie da custodire e da raccontare, Simona ne avrà avuto tantissime.

Non è stato facile per diversi motivi, uno su tutti: immaginare quale spazio lei intendesse dedicare, in futuro, alla propria collezione. È rimasto dunque un sogno non interrotto, un sogno infinito, sospeso tra la luce e l'ombra. Lo spazio a lei dedicato vuol essere proprio quel passaggio di tempo sospeso, quelle storie raccolte in un ricordo senza fine”.

