Spazi eleganti, scorci da cartolina, gusti e immagini di un passato prestigioso diventato attrattiva del presente. È il viaggio accattivante nei locali storici d’Italia celebrati con una giornata ad hoc, ogni anno, il primo ottobre. Un’associazione sovrintende da oltre 45 anni alla certificazione di alberghi, ristoranti, caffè letterari, pasticcerie con almeno 70 anni di storia che abbiano il pregio di aver conservato arredi originali, cimeli e tracce di frequentazioni illustri. Se si rimane nel perimetro della Sardegna interna c’è da scoprire il caffè Tettamanzi, nel cuore storico di Nuoro.

L’antico bar Majore è un gioiello d’arte e cultura tra specchi d’epoca e stucchi originali, opera di Antonio Tettamanzi, ebanista piemontese approdato in Barbagia per lavorare al coro ligneo della cattedrale di Santa Maria della Neve. Lui, originario di Palestro, apprezzato anche come decoratore, nell’allora borgo di Nuoro mette radici. Sposa Rosa Pedduzza Masuri, apre un locale “caffè e liquori” e nel 1875 fonda il bar che conserva ancora oggi la sua arte e i suoi gusti, nei locali di corso Garibaldi, l’antica via Majore, come i nuoresi amano chiamare la strada più blasonata della città, caratterizzata dal lastricato in granito che unisce i quartieri storici di San Pietro e Seuna. Nei dipinti e negli stucchi del locale Tettamanzi esprime tutta la sua maestria che suscita sempre una grande ammirazione per la bellezza e l’eleganza. Dopo la morte del fondatore, nel 1894, il bar viene gestito dalla moglie che gli sopravvive fino al 1897, poi da altri parenti. Nel 1929 la svolta perché il caffè viene affidato a gestori fuori dal circuito familiare. Nel tempo cambia anche nome: bar Laconi, bar Piras, bar Majore fino all’inconfondibile bar Tettamanzi, osannato da visitatori di ogni tempo.

Dipinti nel bar Tettamanzi

Il caffè Tettamanzi è sempre lì, negli stessi spazi in cui è nato, al piano terra di un palazzo costruito a metà dell’Ottocento. Può fregiarsi di essere il luogo simbolo della cultura di massimo rango perché è richiamato più volte nel romanzo-capolavoro di Salvatore Satta, “Il giorno del giudizio”. «Era un caffè grazioso, con piccole salette orlate di divani rossi, come, salvando il rispetto, i caffè di Venezia», scrive Satta con una descrizione impeccabile anche oggi. Pure Grazia Deledda nelle pagine del libro postumo Cosima riserva un richiamo a questo locale gioiello: «Lungo la Via Majore c’è il caffè con le porte vetrate e, dentro, gli specchi e i divani, altra meraviglia di Cosima».

Chi oggi si affaccia può ritrovare le stesse vetrate, specchi e arredi rossi. In omaggio ai grandi nomi della letteratura che a Nuoro sono nati e alle pagine di Satta il locale esibisce libri ovunque: negli spazi a portata di mano dei clienti come pure sospesi ai fili che scendono dall’alto come una meraviglia colorata che ben si combina con quella rappresentata dai dipinti della volta della prima sala. Per i turisti d’oggi come per i viaggiatori del passato, compreso lo scrittore inglese David Lawrence, la tappa è obbligata, ora tanto più alla luce dei riconoscimenti arrivati negli ultimi anni.

Libri nella sala del bar Tettamanzi

Un decreto del 12 ottobre del 2017 del ministero dei Beni culturali riconosce il locale, denominato “Antico Caffè Tettamanzi”, come bene di interesse culturale, storico e artistico. Nel 2018 la promozione più attesa e prestigiosa: entra tra i locali storici d’Italia, col suggello dell’associazione nazionale e il patrocinio del ministero dei Beni culturali. «Sono i locali come il caffè Tettamanzi a dare prestigio al sodalizio e ad affermare sempre più la missione nel segno del turismo culturale», scrive Enrico Magenes, presidente dell’associazione il 23 aprile 2018. Parole ora incorniciate in una parete del locale dove accanto al profumo del caffè c’è il gusto per la letteratura, anzitutto per le pagine del “Giorno del giudizio” perché il bar è epicentro di un grande affresco narrativo. In vista del traguardo dei 150 anni di storia, che ricorrono nel 2025, gli attuali gestori già pensano a iniziative con l’inevitabile richiamo al capolavoro di Salvatore Satta che lo consacra già prima del riconoscimento ufficiale arrivato dall’associazione dei locali storici d’Italia.

© Riproduzione riservata